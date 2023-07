Les Merlus dévoilent leur nouveau maillot

Très famille la Bretagne.

C’est le grand lancement du mercato mais c’est aussi les soldes. Qui dit soldes dit vêtements mais aussi nouvelles collections. Et pour refaire la garde robe bretonne, le FC Lorient a dévoilé sa tunique pour la saison prochaine. Sans surprise, c’est en orange que les Merlus joueront à partir du mois d’août. Et pour se démarquer, le club breton a décidé de mettre en scène des jeunes écoliers pour présenter les maillots et la passion qui anime le FCL. Dans une vidéo d’une minute, un jeune supporter du club a décidé – ou osé – se vêtir de la tenue du club pour la photo de classe avant de rencontrer ses idoles avec qui il a pu partager une petite séance de football personnalisée.

🟠⚪️⚫️ Le moment est venu de vous présenter notre maillot domicile pour la saison 23-24 ! 👕 @UmbroFrance -🐟 #AllezLesMerlus pic.twitter.com/Lu24pRhbge — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 12, 2023

C’est bien, mais il ne faudrait pas finir dernier de la classe avec après ça.

Romain Faivre acheté par Bournemouth, mais prêté à Lorient