Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilées

Les breloques tant convoitées ont un visage.

Les médailles qui décoreront les vainqueurs lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été ont été présentées au siège de Paris 2024 ce jeudi matin. Un point commun : dans ces 5 084 médailles confectionnées par le joaillier Chaumet se trouve un morceau du plus haut monument de la capitale française, la tour Eiffel. « On leur a dit : j’en veux ! » a plaisanté Thierry Reboul, directeur exécutif de Paris 2024, lorsqu’ils ont eu la possibilité de récupérer un morceau du monument. Il y aura donc 18 grammes de la Dame de fer sur la face avant de chacune des médailles parisiennes.

Sur le revers, la tour Eiffel sera également mise à l’honneur en se retrouvant gravée à la gauche d’Athéna et de l’Acropole, symboles des Jeux, à la suite d’une autorisation exceptionnelle accordée à l’organisation de la compétition. Sur les médailles des athlètes paralympiques, on retrouvera une vue en contre-plongée de l’œuvre de Gustave Eiffel avec l’inscription « Paris 2024 » posée en braille.

Symbole unique d’un rêve qui se concrétise. Récompense ultime d’une victoire ou d’un podium Elles portent en leur cœur un fragment de la tour Eiffel. Voici les médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024@jeuxolympiques @LaTourEiffel pic.twitter.com/qlcfrAvGJ4 — Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024

Il ne manquera plus que la baguette et le béret.

