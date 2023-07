Les joueuses canadiennes parviennent à un accord provisoire sur les compensations avec leur fédération

On ne parlera pas que de jeu.

L’équipe nationale féminine du Canada indique être parvenue à un accord provisoire avec la Fédération canadienne de football sur les primes de la Coupe du monde en cours. Dans leur communiqué, les joueuses expriment leur mécontentement quant à cette décision : « Nous avons été contraintes de choisir entre la rémunération et le financement nécessaire pour organiser les camps d’entraînement, indispensables. Nous avons été obligées de choisir entre recevoir une part équitable des récompenses découlant des succès de nos équipes lors des Coupes du monde, et notre engagement en faveur de l’égalité de rémunération et de traitement avec notre équipe nationale masculine. Ce sont des choix que nous n’aurions pas dû avoir à faire », expliquent-elles.

A statement from the players of the Canadian Women’s National team. pic.twitter.com/iVuoJhncKg — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) July 28, 2023

Les joueuses sont en conflit depuis quelques mois avec la fédération canadienne, car elles demandaient à avoir le même budget que les joueurs. « Les joueuses voulaient également savoir comment cet argent était dépensé, connaître leur budget par rapport à celui de l’équipe nationale masculine et comment l’argent généré par l’organisation de la Coupe du monde féminine de 2015 avait été dépensé », rapporte le média canadien TSN. L’accord dans son entièreté n’a pas été dévoilé. Le communiqué précise seulement que cet accord provisoire va garantir au minimum « l’égalité de rémunération avec notre équipe nationale masculine, dans le cadre des contraintes créées par la situation financière de Canada Soccer ».

Lundi, les Canadiennes affrontent l’Australie, pays hôte de la compétition. Elles auront besoin d’au moins un match nul pour se qualifier en huitièmes de finale.

Le Canada se relance et élimine l'Irlande