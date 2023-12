Les clubs anglais changent leur règlement sur les transferts

Fini les paiements en trois fois sans frais.

Comme l’annonce The Athletic, la Premier League a mis fin aux paiements des transferts de joueurs sur une durée indéterminée. Désormais, les clubs auront cinq ans pour régler l’intégralité des indemnités d’un transfert, s’alignant ainsi sur la réglementation de l’UEFA, décidée en juin dernier.

Auparavant, il était possible d’étaler le paiement d’un transfert sur la durée du contrat du joueur. Cette nouvelle législation ne s’appliquera en revanche que pour les futurs transferts réalisés par les clubs anglais. Les écuries comme Chelsea, qui ont signé des joueurs pour cinq ans ou plus, continueront donc de régler les indemnités de transfert sur la durée totale du contrat de ces joueurs.

Et supprimer le mercato d’hiver ne serait pas déconnant non plus.

