L’équipe de France de cécifoot en quarts de finale du Mondial

Olé !

L’équipe de France de cécifoot, une sélection des meilleurs footballeurs français malvoyants et non-voyants, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en surclassant l’Espagne ce dimanche à Birmingham (4-2). Rapidement en tête grâce aux buts d’Yvan Wouandj, Martin Baron et Babacar Niang, les joueurs de Toussaint Akpweh se sont fait peur lors du retour de la Roja à 3-2, mais Niang a assené le coup de grâce aux adversaires en doublant la mise.

Un bonheur d’avoir ouvert le score contre l’Espagne 🇪🇸 , pour l’ultime match de poule de cette Coupe du monde, qui se tient en Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ( Birmingham ). Quart de finale le 22/08 contre le Brésil 🇧🇷🔥#TeamFrance #Cecifoot pic.twitter.com/hmkAy7Xc8P — Yvan Wouandji (@yvanwouandji) August 20, 2023

Après avoir pris trois points à la suite du forfait du Mali et s’être contentés d’un match nul contre la Colombie (1-1), les Bleus n’ont pas tremblé face à l’Espagne et terminent donc à la seconde place du groupe C. Prochaine étape pour les champions d’Europe en titre, le Brésil, nation majeure de la discipline, ce mardi.

L’or en ligne de mire.