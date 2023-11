L’entraîneur du FC Cologne défonce sa propre pelouse

Au figuré hein.

Ca ne va pas fort au FC Cologne. Après avoir été éliminés en Coupe d’Allemagne par Kaiserslautern (3-2) ce mardi, les joueurs de Steffen Baumgart ont timidement réagi en championnat en arrachant un triste match nul (1-1) face à Augsbourg. Pas de quoi les détacher de leur dernière place au classement de la Bundesliga, avec 5 malheureux points pris en dix journées.

Habitué aux coups de gueule, l’homme à la casquette n’a pas manqué d’en pousser un à l’issue de la rencontre. L’objet de son courroux : la pelouse du Müngersdorfer Stadion : « Ce n’est plus drôle. Là, je dois m’excuser auprès de l’adversaire, car nous sommes le seul stade jusqu’en D3 à ne pas avoir de pelouse digne de ce nom », a-t-il pesté en conférence de presse, déplorant un « risque de blessure absolu » pour les joueurs qui y évoluent. « C’est dangereux, on peut vite se déchirer les ligaments croisés », a dénoncé Baumgart, non sans manquer de rappeler que le stade de son club fait partie de ceux qui accueilleront l’Euro 2024. « On est censé être une vitrine pour la ville, a-t-il conclu. Peut-être qu’un jour, tout le monde finira par se réveiller et comprendra ce qui est en jeu.

A bon entendeur…