L’entraîneur de Nimes déplore l’absence des groupes de supporters, bannis par le président du club

Liberté pour les Ultras.

Tenu en échec par Le Mans ce vendredi soir, le Nîmes Olympique, qui ne s’est toujours pas imposé cette saisons – trois nuls en autant de rencontres -, a encore une fois dû faire sans ses supporters. Les Gladiators, les Nemausus 2013 et le Club central, les trois groupes de supporters du NO, n’ont pu accéder au stade des Antonins, la sécurité de l’enceinte refusant, comme lors de la première journée face à Martigues, de les laisser entrer avec leur matériel. Rani Assaf, président du club, souhaitant également se débarrasser des ultras nîmois depuis de longs mois.

Frédéric Bompard en conférence de presse sur Objectif Gard vide son sac. ↪️ Les trois groupes de supporters ont été refusés à l’entrée du stade (décision de Rani Assaf), le coach nîmois pousse un coup de gueule ! pic.twitter.com/Ltetksc3jy — MODREK 🐊 (@ModrekNO) August 25, 2023

Une situation dénoncée par Frédéric Bompard dans une conférence de presse filmée par Objectif Gard : « On a besoin de nos supporters, on a besoin de gens qui sont derrière nous, ne serait-ce que pour appuyer nos attaques. » Le technicien gardois en remet ensuite une couche : « On a besoin de ça, de gens positifs qui nous encouragent et qui nous poussent. Moi, c’est mon ressenti au bord du terrain, et les garçons le ressentent également sur le terrain. Je ne suis pas content par rapport à ça. »

En même temps, qui le serait ?

