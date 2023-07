Leandro Paredes vers Galatasaray

Il ne fait plus bon être argentin en France ?

Selon L’Équipe, le milieu de terrain Leandro Paredes (29 ans) est pressenti pour rejoindre le club de Galatasaray qui a proposé à ce dernier un contrat de 3 ans. Toujours selon le journal, le joueur, sous contrat avec Paris jusqu’en 2024 n’a toujours pas donné son accord, car la Lazio, intéressée par son profil, suit également le dossier.

Après avoir finalisé le transfert de Mauro Icardi, Galatasaray tente de convaincre Leandro Paredes. Les bases d'un accord autour de 6 M€ ont été posées.https://t.co/datzxCaLNQ pic.twitter.com/wvyWHWhEdQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2023

Le club turc, qui vient d’officialiser l’arrivée de l’ancien Parisien Mauro Icardi pour 10 millions d’euros, souhaiterait s’attacher les services du champion du monde argentin prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus pour la saison 2022-2023, au cours de laquelle il a disputé 35 matchs et inscrit 1 but. En plus de piocher dans les joueurs indésirables du PSG, Galatasaray réaliserait ici un gros coup avec Leandro Paredes qui, lorsqu’il n’est pas débordé par ses émotions, peut être un renfort de taille pour n’importe quelle équipe.

Icardi devrait rester à Galatasaray