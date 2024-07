Le tirage au sort de la Ligue des champions se fera par ordinateur

Giorgio Marchetti au chômage.

On le savait, la Ligue des champions et les autres coupes d’Europe changent de format à partir de la saison prochaine. Plus de poules de 4 équipes, mais un championnat unique avec 36 équipes où tous les matchs auront leur importance. Avec ce changement de format le tirage au sort est lui aussi impacté, et c’est une petite révolution.

New formats in the #UCL, #UEL and #UECL this season also bring a new draw process.

Here are the key details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) July 31, 2024