Le superbe pyjama de Noël de Casimero

Avec cette tenue, Noël ne peut être que réussi.

Même si les matchs de Manchester United s’enchaînent et n’incitent pas à sourire en cette période de fêtes, Casemiro a tenu à marquer le coup : pour le 24 décembre, le milieu de terrain s’est affiché sur Instagram avec sa famille où chaque membre est vêtu du même pyjama sorti pour l’occasion.

Accompagné de sa femme et de ses deux enfants, l’ancien joueur du Real Madrid se montre ainsi sous son plus beau jour devant son sapin. De quoi être jaloux, et filer sur Internet pour rechercher le fameux habit avant de l’acheter illico presto. Pour l’année prochaine, il peut en effet toujours faire l’affaire.

Joyeux Noël de la part du Brésilien !

