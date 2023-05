Le Shakhtar condamne le FC Barcelone pour son soutien à la Russie

Brancher son cerveau.

Alejandro Balde et Sergi Roberto, joueurs du FC Barcelone, ont publié une vidéo dans laquelle ils ont remercié leurs supporters russes pour le soutien à l’équipe. Ce petit film n’est pas passé inaperçu auprès des Ukrainiens et des dirigeants du Shakhtar Donetsk, qui ont condamné ces propos, demandant des excuses aux joueurs catalans. Sergei Palkin, directeur général du club en exil, a exprimé son indignation vis-à-vis du comportement des Blaugrana : « Nous espérons que le FC Barcelone est conscient que son soutien à un pays comme la Russie en ce moment est totalement inacceptable. »

Wtf is this from Barça? 🤮😵‍💫

Alejandro Balde & Sergi Roberto thanking the club’s russian fans for their support this season…

‘Thanks for your support & energy’

‘We’ll see each-other soon’

‘I hope that l we’ll win many (more) titles togetherness’

