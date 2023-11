Pronostic Shakhtar Donetsk Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone refait le job face au Shakhtar

Le Shakhtar Donestk avait bien résisté lors du match aller en Espagne en ne s’inclinant que par un but (2-1) face à des Barcelonais cependant diminués par les blessures. A la suite de ce revers, la formation ukrainienne se trouve en 3e position avec 3 points de retard sur Porto contre qui le club a perdu 3-1 lors de la 1re journée. Suite à ces deux défaites, les partenaires de Stepanenko semblent a priori condamné à jouer pour la 3e place, qui permet d’être rebasculé en Europa League. Actuellement, le Shakhtar a l’avantage sur Anvers, dernier de la poule, contre qui il s’est imposé en Belgique (2-3). Sur la scène nationale, le club de Donetsk est en forme puisqu’il s’est imposé lors des deux dernières journées face à LNZ Cherkasy (3-0) et dans le choc face au Dynamo Kiev (0-1) le week-end dernier. Lors de cette affiche, Zubkov a fait la différence. Le Shakhtar est dans la course au titre puisqu’il n’accuse que deux points de retard sur Kryvbas, qui domine actuellement le championnat mais qui compte un match en plus.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Barcelone a retrouvé de sa superbe en remportant la Liga l’an passé. L’un des objectifs majeurs du club barcelonais est également de retrouver son rang sur la scène européenne. En effet, lors des 2 dernières éditions, le Barca n’avait pas réussi à sortir de la phase de poule. Avec 9 points pris sur cette édition en 3 journées, le club catalan a déjà un pied en huitième et serait assuré de sa participation en cas de victoire mardi. Pour atteindre cet objectif, Xavi pourra compter sur Lewandowski, absent à l’aller et qui a récemment repris la compétition après une blessure. Auteur de 6 buts en 12 matchs, le Polonais a repris du rythme sur les 2 dernières journées de championnat. Lors de celles-ci, le Barca s’est récemment incliné dans le Clasico face au Real Madrid (1-2) mais a bien rebondi le week-end dernier en arrachant la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1) par l’intermédiaire d’Araujo. Déjà vainqueur à l’aller, le Barca devrait faire le taf face au Shakhtar et s’assurer sa place en 8e de finale.

► Le pari « Victoire Barcelone avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,66 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Lewandowski buteur » est coté à 1,60 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Shakhtar Donetsk – FC Barcelone :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Barça enchaîne face au Shakhtar