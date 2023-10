Le sélectionneur brésilien ne tarit pas d’éloges pour Neymar

Dans le milieu, c’est ce que l’on appelle une déclaration d’amour.

En conférence de presse à la veille du match de qualification au Mondial 2026 face à l’Uruguay, le sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, a fait l’éloge de Neymar : « Aucun entraîneur au monde ne renoncerait à Neymar avec la faim qu’il a à son âge. » Des mots forts que le sélectionneur appuie de statistiques pour prouver que le joueur d’Al Hilal répond à toutes ses attentes.

« Une chose qui vaut la peine d’être soulignée, ce sont les chiffres de Neymar en qualifications. Ils indiquent qu’il est premier dans presque tous les domaines importants pour un attaquant. Premier pour les buts, les passes décisives, l’implication dans les buts, les dribbles. Ses chiffres expliquent donc sa présence ici. » Avec 2 buts et 3 passes décisives en trois matchs, Neymar se voit qualifier par Diniz comme étant « l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football brésilien et mondial ».

En même temps, il a plus marqué de buts que Pelé.

