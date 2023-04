Le raté fou de Gil Vicente !

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas…

Défaite face à Rio Ave (2-1), contre Estoril (1-0), match nul face au Sporting (0-0), puis à la maison contre Chaves (0-0), nouvelle déconvenue à Braga (1-0), et enfin rendez-vous manqué face à Portimonense ce dimanche (1-0) dans le cadre de la 29e journée de l’élite portugaise… Pourtant quasi assurés de se maintenir il y a deux mois, les Galos de Gil Vicente traversent une période compliquée et n’ont plus gagné depuis le 5 mars dernier. Pire encore, voilà près de 500 minutes que les coéquipiers de Fran Navarro n’ont plus trouvé le chemin des filets. Et cette incroyable situation lors de la défaite du jour témoigne du manque de réussite, et de confiance de l’équipe de Barcelos.

Prochain rendez-vous ? Réception de Benfica.

