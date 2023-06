Fran Navarro va s’engager au FC Porto

Ça ne vous dit rien ? Ça va venir…

Seize buts en championnat la saison dernière, dix-sept lors de l’édition 2022/2023, 37 réalisations toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Portugal l’été 2021. Et tout ça avec la petite écurie de Gil Vicente. Voilà deux ans que Fran Navarro, le meilleur buteur de l’histoire des Galos, régale en Liga BWIN. Sur les tablettes des trois cadors du pays, le buteur espagnol de 25 ans va finalement rejoindre les rangs de Sérgio Conceição au FC Porto s’accordent à dire la totalité des médias portugais.

C’est Vítor Campelos, le nouvel entraîneur de Gil Vicente, qui a évoqué les « sorties importantes » de son groupe lors de sa présentation ce vendredi. « Nous savons que certains joueurs sont partis, comme Tomás Araújo, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Fran Navarro ou Aburjania, mais il est certain que la structure travaille pour faire venir des athlètes pour combler ces absences importantes. Je crois que nous ferons les choix justes et judicieux », a-t-il confié. À l’heure où les Dragons pourraient se séparer de la plupart de leurs avant-centres – Evanilson, Mehdi Taremi et Toni Martínez sont sur le départ, Fernando Andrade étant déjà libre – ce renfort est une très bonne nouvelle pour l’ancien entraîneur nantais.

Formé à Valence, Francisco, de son vrai prénom, a déjà porté toutes les couleurs des sélections jeunes de la Roja.

