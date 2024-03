Le président de la DNCG met en garde les clubs français sur la gestion de leurs effectifs

Quoi ? Le football français en crise ?

S’il est moins important que l’an passé (601 millions d’euros un an plus tôt), le déficit global des clubs de Ligue 1 (273 millions) et de Ligue 2 (8,5 millions) est chiffré à près de 282 millions au mois de juin 2023. Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler s’est permis de rappeler à l’ordre les clubs français, indiquant qu’ils n’investissent pas bien, ou du moins que « le coût des effectifs est trop important par rapport à leurs performances ». Autrement dit, les performances européennes de nos clubs ne sont pas assez bonnes d’un point de vue sportif pour s’assurer d’avoir un bilan comptable chiffré à plusieurs millions. L’intéressé ajoute qu’« à performance égale, les masses salariales en France sont plus élevées qu’en Italie, en Allemagne et même en Angleterre. »

Pour la saison en cours, le déficit ne devrait pas diminuer d’après le patron de la DNCG. Toutefois, l’attribution des droits télévisés pour la période 2024-2029 sera décisive. Mickeler constate qu’« au-delà du montant de ce contrat, il est important de noter que la répartition de ces droits sera, dans le futur, plus favorable aux clubs qui jouent les coupes européennes ». Et d’ajouter en avertissement : « C’est d’autant plus important pour ceux qui n’aspirent pas à jouer ces compétitions d’être extrêmement prudents. »

Et l’indice UEFA, c’est du poulet ?

Comment se procurer le nouveau maillot de l'Equipe de France ?