Le football féminin et la polémique Adriana Lima

Encore un bon coup de la FIFA.

Pour la prochaine Coupe du monde féminine, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA a nommé Adriana Lima, mannequin brésilienne, pour en être l’ambassadrice. Une nomination qui ne passe pas auprès de plusieurs associations de développement du football féminin. Même si elle se définit elle-même comme une grande passionnée de football, l’ancien ange de Victoria’s Secret ne s’est jamais toutefois engagé dans le sport avant cette nomination.

En pointe de la contestation, Moya Dodd, l’ancienne vice-capitaine de l’équipe féminine australienne, qui a notamment dirigé le groupe de travail de la FIFA sur le football féminin. « Sérieusement, c’est de ce genre d’ambassadrice dont nous avons besoin ? […] Au lieu d’être complimentée sur sa belle apparence ou sa jolie robe, elle est admirée pour ce qu’elle peut faire, plutôt que sur son apparence »

“Because when a girl plays football, the world sees her differently. Instead of being complimented on her nice looks or her pretty dress, she is admired for what she can DO, rather than how she looks, which can alter the trajectory of her life ambitions.” https://t.co/OUI198W0z4

— moya dodd (@moyadodd) March 2, 2023