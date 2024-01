Le fils de Michel Pavon sacré champion de golf

On le compte comme un trophée pour Bordeaux.

Matthieu Pavon est rentré dans l’histoire du golf ce samedi en devenant le premier Français sacré sur le PGA Tour. Le Bordelais de 31 ans a remporté le Farmers Insurance Open, qui a lieu chaque début d’année à San Diego, en Californie. C’était seulement son troisième tournoi sur le circuit américain, qu’il avait rejoint en début de saison (le circuit américain est l’élite du golf mondial). Si son nom de famille vous dit quelque chose, c’est normal : Matthieu est le fils de l’ancien joueur de Toulouse, Montpellier et des Girondins Michel Pavon, qui compte 377 matchs dans l’élite française, disputés dans les années 80-90 et un titre avec Bordeaux, en 1999.

Matthieu Pavon, lui, va pouvoir se faire un prénom, puisqu’il est désormais classé 34e mondial. En conférence de presse d’après-tournoi, il avoue se préparer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : « C’est l’un de mes objectifs cette année de me qualifier et de représenter mon pays à Paris. On peut dire que c’est bien parti. »

Alors Kev Adams, toujours pas un pays de sport la France ?

