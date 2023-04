Le FC Mariupol renaît de ses cendres... au Brésil

Un phénix.

On s’adapte. L’AA Batel, équipe locale de la région de Prudentópolis dans le Paraná, a décidé de reprendre les couleurs du FK Mariupol, ancien club de première division ukrainienne, d’après le Guardian, ce mardi. Le club situé dans le Donbass, dans le sud de l’Ukraine, a été dissous après que ses installations et son stade ont été détruits par l’armée russe dans la bataille de Mariupol, entre le 24 février et le 20 mars 2022. La forte communauté ukrainienne établie dans cette région du Brésil a réalisé ce geste par solidarité avec le pays ukrainien. « Le club représente l’identité de notre communauté, qui compte plus de 70 % d’Ukrainiens et de descendants d’Ukrainiens », se réjouit Alex Lopes, président de l’AA Batel.

Le président brésilien conclut : « C’est le moins que nous pouvions faire pour aider à maintenir leur club en vie et donner de l’espoir aux Ukrainiens du monde entier. » Mariupol avait déjà participé aux tours de qualification de la Ligue Europa, lors de la saison 2019-2020. Andriy Sanin, vice-président du club dissous, ajoute : « La guerre a été dévastatrice pour notre ville, mais que cette équipe de football venue de l’autre bout du monde nous propose de perpétuer notre nom pendant cette période sombre de notre histoire, il est impossible d’exprimer ce que cela représente pour nous. »

Une fraternité qui est belle à voir.

À Marioupol, le calice de la guerre jusqu'à la lie