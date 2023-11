La LFP, à l’image de ses joueurs, tape encore à côté.

Deux jours après les passages de Vincent Labrune et Arnaud Rouger devant la commission parlementaire à propos des défaillances des fédérations sportives, les secousses continuent de se faire sentir. Ce qui arrive, quand on se montre approximatif sur un sujet aussi sérieux que l’homophobie dans le foot. RMC Sport révèle ainsi que le collectif Rouge Direct va porter plainte contre Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, et auteur de ces propos mercredi, à l’Assemblée : « La frontière entre lutter contre l’homophobie et faire la promotion de l’homosexualité, est ténue.. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de faire la promotion de l’homosexualité, ce n’est pas notre boulot. Par contre lutter l’homophobie, ça l’est. »

Porte-parole du collectif Carton Rouge, Julien Pontes a rétorqué auprès de RMC : « Nous allons porter plainte contre Arnaud Rouger pour ces propos homophobes. Ce n’est plus entendable. Il a une position qui est celle de Zemmour, Poutine ou encore Meloni, et cette personne est à la tête de la LFP. Ces mots sont ceux qui mettent aujourd’hui en danger les libertés et les vies des LGBT. Ses propos sont dangereux et graves. »

LFP, la cage aux mous