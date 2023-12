Le Christ Rédempteur rhabillé en hommage à Pelé

Un an déjà.

Le Brésil a rendu hommage à Pelé à l’occasion du premier anniversaire de sa mort, survenue le 29 décembre 2022. Une messe a été spécialement célébrée au Musée Pelé de Santos. L’iconique Christ Rédempteur surplombant Rio a aussi été mobilisé pour saluer la mémoire du triple champion du monde. La statue s’est ainsi provisoirement vêtue d’un maillot de la sélection brésilienne, flanqué du mythique numéro 10 porté par le Roi.

Rio de Janeiro's iconic Christ the Redeemer statue has donned Pele's iconic Brazil No. 10 jersey to honour the first anniversary of the soccer legend's death 🇧🇷#BBCFootball pic.twitter.com/uyrphuprxv

