Le champion du monde Fernando Llorente tire sa révérence

Générique de fin pour le grand blond.

Sans club depuis son départ d’Eibar à l’issue de la saison dernière, Fernando Llorente (38 ans) a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux : « Depuis que je suis tout petit, je rêve de devenir footballeur. Qui aurait pu penser que je vivrais tout ce que j’ai vécu grâce au football », se demande-t-il d’abord. Il évoque ensuite un long chemin où les « sacrifices, l’humilité et sa passion » lui auront permis de jouer dans de grands clubs pour qui il aura tout donné.

L’international espagnol (23 sélections), formé à l’Athletic Club, aura disputé plus de 300 matchs avec le club basque avant de jouer pour la Juventus, puis de revenir dans son pays natal à Séville. Il se rendra ensuite en Angleterre, à Swansea et à Tottenham, avant de revenir en Italie, à Naples et à l’Udinese et de finir à Eibar. Ses seuls titres de champion sont ceux remportés avec la Juve en 2014 et 2015, mais il a aussi gagné la C3 en 2016 avec Séville. Fernando Llorente fait de plus partie des équipes de la Roja qui ont triomphé lors de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012.

Son but permettant à Tottenham de se qualifier pour la finale de la C1 en 2019 restera historique.

