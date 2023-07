Le Brésil adapte ses horaires au Mondial féminin

Pas d’excuses pour ne pas supporter la Seleção.

Le Brésil a décidé d’adapter les horaires de travail des fonctionnaires pendant la Coupe du monde 2023 qui débute ce jeudi. « Les jours où les matchs ont lieu à 7h30, le travail commencera à partir de 11 heures, heure de Brasilia. Les jours où les matchs ont lieu à 8 heures, le travail commencera à 12 heures, heure de Brasilia », annonce un ministre.

“On days when the games are held at 7:30 am, the working hours will start at 11 a.m. Brasilia time.” “On days when the games are held at 8:00 a.m., the working hours will start at 12:00 p.m. Brasilia time.”

