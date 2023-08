Laurent Blanc jouerait sa place face à Paris

Mbappé peut préparer son costume de faucheuse.

C’est peu dire que la saison de l’OL commence très mal. Sanctions de la DNCG, discorde entre John Textor et Jean-Michel Aulas, départ de Castello Lukeba, des résultats aussi flamboyants que son jeu… Lyon est en crise. Et Laurent Blanc pourrait bien le payer. Menacé depuis cet été, l’ancien sélectionneur des Bleus serait, d’après L’Équipe, en grand danger selon le résultat du match de dimanche, alors que les Lyonnais reçoivent le PSG. Textor, peu connu pour sa patience, trépignerait déjà à l’idée de faire sauter le Cévenol.

Il aurait d’ailleurs voulu le faire cet été, mais la bonne seconde partie de saison des Gones a donné un peu de temps à l’ex-coach parisien. Pas content du début d’exercice et des attitudes montrées, l’Américain voudrait ainsi placer Bruno Lage entre Rhône et Saône. Le technicien portugais est actuellement à la tête de Botafogo, autre club du groupe Eagle, détenu par Textor, et fonce vers le titre de champion du Brésil. L’ancien de Benfica avait signé un contrat de six mois qui ne le rendra libre qu’en décembre. D’ici là, si Laurent Blanc devait être remercié, les dirigeants lyonnais réfléchiraient à placer un intérimaire.

Antoine Kombouaré en pompier ?

L’OL résilie le contrat de Koné pour l’envoyer dans l’autre club de Textor