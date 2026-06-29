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Un arbitre français expérimenté arrête sa carrière et rejoint la FFF

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Un arbitre français expérimenté arrête sa carrière et rejoint la FFF

Une tête dont on s’était habitué. Arbitre depuis quinze saisons en Ligue 1, Benoît Bastien arrête sa carrière, annonce la FFF ce lundi. L’homme au sifflet aura donc disputé le dernier match de sa carrière lors du barrage aller d’accession à la Ligue 1 entre l’AS Saint-Étienne et l’OCG Nice. Mr Bastien ne quitte pas le monde du football pour autant.

Des retrouvailles avec Antony Gautier

L’arbitre à la retraite devient en effet directeur technique de l’arbitrage adjoint délégué à l’arbitrage des compétitions professionnelles masculines. À la FFF, Benoît Bastien travaillera sous les ordres de son ancien partenaire sur les terrains : Antony Gautier, ancien arbitre et toujours directeur de l’arbitrage à la trois F. « Je suis très heureux de rejoindre la direction de l’arbitrage, a déclaré l’intéressé dans le communiqué publié par la FFF. J’ai eu le privilège de réaliser mon rêve en arbitrant au plus haut niveau. Aujourd’hui, je souhaite mettre cette expérience au service de l’arbitrage français et contribuer à son développement.»

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MBC

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