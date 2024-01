L'Arabie saoudite ne veut pas lâcher Benzema

Coup dur pour les supporters lyonnais.

Le blues de Karim Benzema en Arabie saoudite est devenue une affaire publique depuis plusieurs semaines, et il est encore compliqué de savoir comment tout cela se terminera. L’hypothèse d’un retour en terre lyonnaise est difficile à imaginer, d’autant que les dirigeants saoudiens ne souhaitent pas céder si facilement. Selon les informations de L’Équipe, ils n’auraient aucune envie de voir l’une des stars arrivées l’été dernier repartir si rapidement, ce qui serait vécu comme un saut en arrière. L’entourage de KB9 continue d’affirmer que l’attaquant restera à Al-Ittihad la saison prochaine, mais le PIF s’est assuré de mener des discussions avec d’autres patrons de clubs locaux pour s’assurer de potentiels intérêts pour le joueur. Selon une source sur place, toujours auprès de L’Équipe, le Français se sent seul et attend des recrues de son calibre, et il aurait aimé être consulté dans le changement d’entraîneur récent de son équipe, qui est passé de Nuno Espirito Santo à Marcelo Gallardo.

La Saudi Pro League reprend le 7 février prochain, et il n’est pas impossible de voir des rebondissements d’ici là.

Carlo Ancelotti aurait voulu que Karim Benzema revienne au Real cet hiver