Laporta fait le point sur la situation de Xavi

Blau no gana.

Rien ne va pour le Barça et dans la foulée de la défaite face à Villarreal ce samedi, Xavi a annoncé u’il uitterait le club à l’issue de la saison. « Xavi m’a dit hier qu’il partirait à la fin de la saison, mais qu’il voulait la terminer. C’est une formule que j’accepte parce que c’est Xavi. Il est honnête, digne, il aime le Barça et c’est une légende », a affirmé son président, Joan Laporta, venu faire le point sur la chaîne officielle du club. « La situation n’est agréable pour personne et nous devons être unis en ce moment. Sur le plan sportif, les choses ne vont pas bien pour nous. Nous sortons d’une saison au cours de laquelle nous avons gagné la Liga et amélioré l’effectif, et les attentes ne sont donc pas satisfaites. »

Si son entraîneur a déclaré qu’il quitterait la Catalogne s’il ne remportait pas un titre, Laporta veut encore y croire, aussi bien en Liga (où le Barça compte dix points de retard sur le Real Madrid) qu’en Ligue des champions. « La Liga est difficile, mais elle n’est pas perdue, je n’exclus pas de la gagner, a-t-il assuré. « La C1 ? Nous devons tout donner pour la gagner, avec plus d’engagement, plus de caractère et en donnant le maximum, nous pouvons atteindre certains des objectifs que nous nous sommes fixés. »

L’Europe entière en tremble déjà.

