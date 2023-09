Lamine Yamal sélectionné avec l’Espagne

Bojan Krkić 2.0 ?

Lamine Yamal jouera avec la sélection espagnole. Le sélectionneur Luis de la Fuente a en effet convoqué 24 joueurs, en vue des deux matchs de qualification qualification l’Euro 2024 qui attendent la Roja, face à la Géorgie, le 8 septembre, et Chypre, le 12. Possédant également les nationalités marocaines et équatoguinéenes, et contacté par Walid Regragui pour représenter les Lions de l’Atlas, le jeune joueur de 16 ans et son entourage ont donc opté pour son pays de naissance.

En Espagne, la situation de Lamine Yamal rappelle évidemment celle de Bojan Krkić en 2008.. Disposant du passeport serbe, le meneur de jeu – lui aussi au FC Barcelone à l’époque – avait été lancé par Vicente del Bosque à 18 ans et pour dix minutes seulement contre l’Arménie, le rendant dès lors inéligible pour représenter la Serbie. Un scénario qu’aurait à son tour pu vivre Munir El Haddadi, verrouillé de la même manière par Del Bosque face à la Macédoine du Nord, avant de faire appel auprès de la FIFA et d’obtenir gain de cause, en changeant de nationalité sportive pour le Maroc.

👥🇪🇸⚽️ Estos son los 24 futbolistas elegidos por 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 🆚 Georgia 🆚 Chipre ↪️ Clasificación para la #EURO2024#VamosEspaña pic.twitter.com/gtOSEzbSqU — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2023

