L’Algérie va payer 50% des transports des supporters pendant la CAN

Alors que l’Algérie entrera en lice le 15 janvier contre l’Angola dans la CAN 2023, le gouvernement s’invite à la fête. Pour l’occasion, et pour toute la durée de la compétition, les Fennecs pourront compter sur le soutien de leurs supporters sur place qui ont reçu une bonne nouvelle aujourd’hui : s’ils passent par la société Touring Voyage d’Algérie, l’État paiera 50% de leurs frais de transports. Dans un communiqué posté sur son site, la fédération algérienne de football (FAF) a chaudement remercié le président de la République d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, pour « cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters. »

Selon la FAF, 2 000 supporters algériens qui devraient être présents en Côte d’Ivoire.

