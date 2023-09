La Serie A lance un concours pour devenir footballeur

Le rêve italien.

« Oyez, oyez ! Vous êtes un jeune footballeur (talentueux) d’Arabie saoudite, d’Égypte, des Émirats arabes unis et du Maroc, vous pensez avoir le cran pour devenir joueur professionnel en Italie, cette offre est faite pour vous. » La phrase semble tout droit sortie d’une annonce LinkedIn pas ultra-fiable, mais ressemble finalement à ce que propose la Serie A pour sa prochaine vague de recrutement entre l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. En collaboration avec Image Nation Abu Dhabi, compagnie de production cinématographique, les dirigeants du football italien vont en effet lancer une nouvelle émission de téléréalité intitulée The Italian Dream. Elle suivra, durant trois mois, un « groupe ambitieux », composé des jeunes joueurs des quatre pays cités.

Six épisodes suffiront pour mettre en scène les différents matchs afin de révéler les compétences de ces footeux en herbe, tout en racontant « leurs sacrifices, efforts et ambitions ». La Star Ac’ version ballon rond permettra aux vainqueurs d’obtenir un contrat dans l’équipe Primavera d’un club de Serie A. L’Égypte avait déjà tenté le coup entre 2004 et 2008 avec sa Playmaker Academy. L’Algérien Amir Sayoud, grand gagnant de cette détection, était censé devenir le meilleur attaquant du pays, mais est désormais surtout connu pour avoir voulu étrangler un coéquipier…

C’est aussi l’un des héros de la Coupe arabe 2021, donc continuez de postuler les offres LinkedIn les plus farfelues.

