La sélection irakienne U20 mise en cause pour agression sexuelle et vandalisme

Bonne ambiance.

Alors que la Coupe du monde U20 débute ce samedi en Argentine par deux alléchantes affiches (Guatemala-Nouvelle-Zélande et États-Unis-Équateur), la sélection irakienne fait parler d’elle. Et pas pour l’efficacité de son contre-pressing. L’AFP rapporte que la délégation est impliquée dans une affaire d’agression sexuelle et d’actes de vandalisme, commis à l’hôtel où elle séjourne. Un rapport de la police de La Plata (60 bornes au sud de Buenos Aires) publié dans la presse argentine vendredi indique qu’une jeune employée du restaurant de l’hôtel aurait affirmé auprès d’un policier que des membres de la délégation « lui ont touché une partie intime du corps ». La victime présumée n’aurait pas souhaité porter plainte.

Le responsable de la réception se serait également ému du comportement de la sélection irakienne, affirmant notamment que des membres « déambulaient en sous-vêtements dans les couloirs de l’hôtel, et ont activé délibérément le système d’alarme incendie ». Pour sa part, un des agents de sécurité, également entendu par les forces de l’ordre, explique qu’un interprète aurait été maltraité et qu’un des ascenseurs de l’établissement a été mis hors service, « en l’utilisant en surcharge ». Tandis que le chef de la délégation a été informé de ces accusations, le comité d’organisation de la compétition a lancé une enquête complète.

Les jeunes Irakiens défient l’Uruguay lundi.

