La Sampdoria reléguée en Serie B

La saison prochaine, ce sera Samp eux.

Défaite par l’Udinese ce lundi soir (2-0) en clôture de la 34e journée de Serie A, la Sampdoria est officiellement reléguée en Serie B. Les buts de Roberto Pereyra (9e) et d’Adam Masina (34e) auront eu raison de son sort.

Lanterne rouge depuis près de deux mois, le club génois est ainsi la première équipe à descendre, à quatre journées de la fin du championnat. Difficile en effet de faire mieux avec dix-sept points au compteur et une saison désastreuse sur tous les plans. Au-delà de l’échec sportif, la Sampdoria risque en effet la faillite et une relégation administrative aux échelons inférieurs pour des problèmes de trésorerie assez conséquents. Les deux autres relégables, à savoir la Cremonese et le Spezia Calcio, joueront donc leur survie seuls.

Difficile à digérer, surtout quand le grand rival, Genoa, retrouve la Serie A.

