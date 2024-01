La retransmission télévisée des matchs interrompue en cas d’incident raciste ?

Ce sont les diffuseurs qui vont être contents.

La commission d’enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives doit publier ce mardi ses recommandations, concernant notamment la réglementation dans les tribunes des stades. Et la lutte contre les incidents racistes et toutes formes de discrimination y tient une place prépondérante, qui plus est quelques jours seulement après les insultes dont a été victime Mike Maignan, samedi soir à Udine. Le rapport pensé par les députés propose notamment l’interruption de la retransmission télévisuelle d’une rencontre en cas de discriminations.

« Cette mesure, aussi symbolique que pragmatique, enverrait un signal fort à l’ensemble du corps social : les actes et propos discriminatoires n’ont pas leur place dans la société », peut-on lire dans le rapport, cité par Le Parisien. Parmi les autres solutions évoquées, les députés imaginent des ateliers de sensibilisation à l’adresse des supporters ou encore la mise en place de « commissions d’observation dans les tribunes ». « Pendant le match, les faits d’homophobie et de racisme seraient recensés et les observateurs pourraient, le cas échéant, imposer un arrêt du match », détaille encore le rapport.

Et interrompre purement et simplement les matchs, on y a déjà pensé ?

