La question tabou posée par un journaliste à la capitaine du Maroc

Sans commentaires.

Alors que le Maroc s’apprêtait à faire son entrée dans la Coupe du monde féminine face à l’Allemagne, la capitaine des Lionnes de l’Atlas Ghizlane Chebbak et le sélectionneur Reynald Pedros se sont présentés face à la presse. Ils ne s’attendaient sûrement pas à la question posée par un journaliste de la BBC : « Y a-t-il des joueuses homosexuelles dans votre équipe et à quoi ressemble la vie pour elles ? » Une interrogation sur la vie privée des intéressées pour le moins malvenue qui a choqué l’ancien international français, tandis que la joueuse n’a pu retenir un sourire nerveux.

Morocco captain Ghizlane Chebbak’s almost in disbelief reaction to the question, says it all.

A completely unethical out of line question that poses safety concerns to the players he asking to be named.

