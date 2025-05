La Premier League à peine terminée, Manchester United file en stage en Malaisie

Manc-hess-ter.

Après avoir réalisé l’une des saisons les plus compliquées de son histoire, Manchester United a décidé de ne pas laisser de repos à ses joueurs. À la fin du match contre Aston Villa ce dimanche (victoire 2-0), les Mancuniens se sont envolés direction Kuala Lumpur pour réaliser une tournée en Asie.

Alejandro Garnacho présent dans le groupe

Les Red Devils y joueront deux matchs amicaux, contre l’ASEAN All Stars en Malaisie le 28 mai, avant d’affronter une sélection de joueurs de Hong Kong deux jours plus tard. Le but est de rencontrer les fans asiatiques tout en renflouant les caisses du club. Pour les deux rencontres, Manchester United devrait toucher entre huit et dix millions de livres.

Ce sera même avec Alejandro Garnacho. Après la finale de Ligue Europa perdue contre Tottenham, le joueur argentin n’a pas apprécié sa non-titularisation et l’a fait savoir dans les couloirs, tandis que son frère a critiqué Rúben Amorim sur les réseaux sociaux. Ces propos n’ont pas plu à l’entraîneur portugais, qui a tenu à rappeler en pleine conférence de presse que l’ailier de 20 ans avait raté une grosse occasion en demi-finales.

Un dernier tour de piste en Malaisie.

