L’affluence de la Ligue 1 battue par celle de la D2 allemande

Ouch.

La Gazzetta dello Sport a divulgué ce jeudi des données de l’UEFA concernant les affluences des différents championnats nationaux la saison passée. L’Angleterre mène sans surprise la danse : la Premier League a attiré 14,7 millions de spectateurs dans ses stades en 2023-2024, principalement grâce à Manchester United (1,397 million), West Ham (1,188 million) et Tottenham (1,167 million). La deuxième place échappe en revanche à la Bundesliga (12,1 millions), à la Serie A (11,7) et à la Liga (11), toutes devancées par… le Championship (12,7 millions). Un résultat à nuancer compte tenu du nombre plus élevé de matchs dans la D2 anglaise.

#Inter (2) 1.383.000 spettatori media/partita 72.700 #Milan (5) 1.319.000 spettatori media/partita 69.200 #Roma (7) 1.196.000 spettatori media/partita 62.900 sono nei primi 10 posti in Europa per affluenza di pubblico nelle gare di campionato. pic.twitter.com/OESP7VZ06d — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 12, 2024

La Ligue 1, elle, se classe septième avec 8,2 millions de spectateurs, juste derrière la 2. Bundesliga (8,9 millions). Aucun club français ne se glisse dans le top 10, où les Anglais, les Italiens (l’Inter 2e, Milan 5e, la Roma 7e) et les Allemands (Dortmund 3e, le Bayern 6e) se taillent la part du lion. Le Real Madrid se positionne au quatrième rang avec 1,369 million de visiteurs.

Florentino Pérez ne peut pas toujours finir premier.

