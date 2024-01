La LFP a revu ses exigences à la baisse

Petit ange parti trop tôt.

Le milliard c’est fini, et ça, avant même d’avoir commencé. Après l’échec de la première phase de distribution des droits télés de la Ligue 1, la LFP s’est mise en quête de diffuseurs via des négociations au gré à gré avec les chaînes intéressées. Sauf que selon les informations de RMC Sport, la Ligue aurait d’ores et déjà fait une croix sur son objectif du milliard d’euros, au vu des discussions avec les potentiels diffuseurs, et viserait un deal total aux alentours du contrat actuel, situé vers les 800 millions.

Une situation finalement peu étonnante, alors que le média rapporte qu’un candidat serait en avance sur le dossier, le nouvel acteur du marché hexagonal, DAZN. Déjà implanté en Allemagne et en Italie, ou en Ligue des champions féminine notamment, la plateforme anglaise semble tenir la corde pour prendre les rênes de la diffusion à partir de la saison 2024. Ancien diffuseur, BeIN Sport pourrait aussi décrocher une part du gâteau, alors que Canal + resterait toujours aussi discret, même s’il pourrait bien se retrouver avec une grosse part de marché, détenant de nombreux droits de distribution des chaînes concernées par la Ligue 1. Actuel détenteur des plus gros lots sur le championnat, Amazon ne devrait pas repartir de plus belle, mais pourrait toutefois être tenté par le fait de conserver quelques affiches de la « Ligue des Talents ».

En bref, on n’est pas beaucoup plus avancé et c’est la Ligue 1 qui tremble.

