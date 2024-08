La FIFPRO publie un guide pour aider les footballeuses à revenir sur les terrains après un accouchement

Tout le monde à la lecture.

« Après avoir écouté des retours d’expériences des joueuses [sur leur maternité], la FIFPRO s’est rendue compte d’un manque d’accès aux conseils et à la connaissance dans les clubs et les sélections. » Face à ce constat, le syndicat mondial des joueurs professionnels a publié un guide pour aider les footballeuses à revenir sur les terrains après avoir accouché. De la connaissance de ses droits au moment de l’accouchement au retour à la compétition en passant par la santé du bassin, les premiers exercices physiques, l’organisme a réuni experts et joueuses professionnelles pour concevoir un dossier de 25 pages.

« Un guide important pour essayer d’alléger la pression mise sur les joueuses », témoigne auprès de la FIFPRO la joueuse de la Juventus Sara Björk Gunnarsdóttir. L’internationale islandaise était entrée en conflit avec l’OL lorsqu’elle s’était aperçue de retards de salaires lors de ses deux premiers mois de grossesse. Elle n’avait pas été payée à partir du troisième.

The Postpartum Return to Play Guide was developed by a taskforce of professional women’s footballers and medical experts. Five key recommendations ⤵️ — FIFPRO (@FIFPRO) August 27, 2024

