La dispositif de DAZN pour la Ligue 1 se précise, la fin du multiplex ?

Pas touche au sacré.

À quelques jours de la reprise, DAZN dévoile sa grille des programmes et sa couverture de la Ligue 1, et ce n’est pas très enthousiasmant. Si la chaîne n’a pas encore confirmé l’information, le compte X spécialisé En pleine Lucarne indique qu’il ne devrait pas y avoir de diffusion en multiplex le dimanche à 17h00, ce qui marquerait la fin d’une tradition propre au championnat. Chaque match serait ainsi retransmis individuellement seulement.

En outre, Le Parisien en dit un peu plus sur le dispositif de la chaîne : seules les trois affiches en prime time, celles du vendredi (20h45), samedi (21h00) et dimanche (20h45), seront commentées par un binôme composé d’un journaliste et d’un consultant. Alors que beIN Sports diffuse le match du samedi à 17 heures, les cinq autres rencontres de DAZN, celle du samedi (19h) et les quatre du dimanche, seront commentées par un journaliste unique, sans consultant donc.

L’abonné à un centime de moins que 30 euros par mois (ou 15 euros le match) pourra écouter des anciennes voix de Prime Video, l’ancien diffuseur du championnat de France, comme Smaïl Bouabdellah et Julien Brun. En plateau, le premier sera accompagné par l’humoriste Paul de Saint-Sernin et du débatteur de RMC Walid Acherchour. Côté consultants, selon L’Équipe, Benoît Cheyrou et Rudi Garcia pourraient être accompagnés d’Adil Rami. Les noms de Patrick Vieira et de Paul Pogba ont été évoqués.

Vous misez sur quel mois pour voir Canal qui arrive afin de sauver le foot français ?

