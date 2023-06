Kondogbia pisté par l’OL ?

Est-ce qu’on ne serait pas sur une bonne idée ?

L’OL va vivre son premier mercato estival sous la présidence de John Textor. Pour espérer voir son club jouer les places européennes la saison prochaine, le propriétaire américain va devoir procéder à quelques ajustements de l’effectif. Selon RMC Sport, les Rhodaniens se pencheraient sur le dossier Geoffrey Kondogbia. Le milieu international centrafricain de 30 ans est apprécié par Laurent Blanc, qui cherche quelques éléments d’expérience. Son contrat expirant l’été prochain, les indemnités de transfert ne devraient pas être trop élevées. Pour combler le départ de Malo Gusto, les Gones s’intéresseraient également à Clinton Mata (30 ans), titulaire à Bruges.

Les Lyonnais pourraient d’ailleurs avoir à combler plus que ce poste de latéral puisqu’ils sont dans l’œil de la DNCG, qui les a sommés par courrier de trouver 60 millions d’euros avant le 30 juin. C’est donc dans le sens des départs que ce mercato devrait d’abord être agité pour l’OL, qui ne fermerait pas la porte aux ventes de Rayan Cherki, Bradley Barcola ou Castello Lukeba en cas de très belle offre. Thiago Mendes et Sinaly Diomandé ne seront pas retenus non plus.

Quel exploit pour ce club de viser l’Europe !

La DNCG met la pression sur l'OL et Textor