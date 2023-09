Kolo Muani : « C’est une soirée magique, inoubliable »

Il se souviendra de ce 24 septembre.

Premier Classique et premier but pour Randal Kolo Muani. À la recherche de sa première réalisation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’international français a enfin réussi à faire trembler les filets. « C’est une soirée magique, inoubliable je pense, pour nous et les supporters. On a essayé de marquer le coup, on l’a très bien fait et on peut être très fiers de nous, je pense. Sur le terrain, pendant le match et après, la communion avec les supporters… c’était incroyable. C’est des moments inoubliables et je pense qu’on va en vivre encore cette saison, a lancé un des buteurs du soir au micro de Prime Vidéo, avant de s’attarder sur l’aspect tactique, le but c’était de jouer notre jeu, de bien attaquer les espaces, d’avoir la possession de balles. On a transformé nos occasions, donc on a tout bien fait. L’attaque à 4 est un bon schéma tactique. C’est bien pour nous [les attaquants], on a beaucoup le ballon, dès qu’on le perd on accélère avec ce pressing. C’est une bonne chose, on l’a très bien fait aujourd’hui. On est fiers de nous. »

Prochain rendez-vous le week-end prochain à Clermont.