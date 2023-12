Kevin De Bruyne vise le Ballon d’or

Il est (enfin) de retour !

Blessé depuis le début de la saison en raison d’une opération aux ischios, Kevin De Bruyne ne va pas tarder à refouler les pelouses avec Manchester City. Et que tout le monde se tienne prêt, le Belge revient avec l’ambition de devenir bien plus fort qu’avant. Plus fort que n’importe quel autre footballeur, d’ailleurs.

« Même après quatre mois d’absence, j’ai essayé de trouver des moyens d’évoluer en tant que joueur afin de pouvoir toujours faire ce que je faisais avant, a ainsi expliqué le milieu de terrain, dans les colonnes du Manchester Evening News. Je veux être le meilleur, cela ne s’arrêtera jamais. Je veux être dans la meilleure équipe, je veux être le meilleur joueur du monde. »

Dommage, le bonhomme avait trouvé une bonne reconversion.