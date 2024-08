Un champion olympique va donner le coup d'envoi d'un match d'Anderlecht

Remcoup d’envoi.

Avant d’être sacré double champion olympique du contre-la-montre et de la course sur route à Paris, le cycliste belge Remco Evenepoel a tenté une carrière dans un autre sport : le football. Enfant, le natif d’Alost est en effet passé par le centre de formation du prestigieux club bruxellois d’Anderlecht, qui a décidé de lui rendre hommage lors de son match contre Oud-Heverlee Louvain, samedi. Les Mauve et Blanc ont publié un communiqué pour annoncer qu’Evenepoel, « un enfant de la maison qui a conquis les plus grands titres cyclistes », sera son invité d’honneur et qu’il donnera le coup d’envoi de la rencontre.

Aftrap door een dubbel Olympisch kampioen zaterdag. Derniers tickets via https://t.co/RCdwJJMN5N. 🟣⚪ #ANDOHL — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 9, 2024

Fils du cycliste Patrick Evenepoel, Remco a pourtant commencé par jouer au football, en débutant à 5 ans à Anderlecht. Le Belge est ensuite passé par le PSV Eindhoven, et a même porté le brassard de capitaine chez les équipes jeunes de Belgique, avant d’arrêter le football à 17 ans, après avoir perdu le goût du jeu. Devenu un des tout meilleurs cyclistes au monde, Remco Evenepoel reste cependant un fan hardcore des Diables Rouges, et n’hésite pas à chambrer l’équipe de France quand il le faut.

Du foot, il lui reste aussi l’art de la célébration.

