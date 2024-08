Jermaine Jenas viré par la BBC

Carton rouge.

Jermaine Jenas, ancien joueur de Tottenham et présentateur de The One Show et Match of the Day, a été licencié par la BBC à la suite des plaintes relatives à son comportement, et notamment pour des messages envoyés à une employée de The One Show. L’ancien footballeur, passé par Nottingham Forest et Newcastle, a affirmé parler à ses avocats et a laissé le soin à ces derniers de gérer la situation, insistant sur le fait qu’il ne pouvait pas commenter davantage.

Jermaine Jenas, qui était aussi présentateur invité sur TalkSport au moment de l’annonce, a choisi de poursuivre l’émission malgré la situation. TalkSport a précisé que Jenas ne reviendrait pas en tant que présentateur régulier, laissant la gestion de l’affaire à l’intéressé. Ce licenciement survient trois mois après que le consultant a reçu le prix de l’allié du football féminin de l’année, récompense qu’il avait dédiée à sa mère et à son engagement envers le sport féminin.

