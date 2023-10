Jean-Luc Mélenchon au soutien de Karim Benzema

Benzema est droitier mais c’est bien la gauche qui vient l’aider.

Au cœur d’une énorme polémique depuis mercredi et les propos du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, Karim Benzema a reçu un soutien politique majeur ce jeudi. A l’heure où le rôle des sportifs et de leur prise de parole est plus flou que jamais, Jean-Luc Mélenchon, figure de la gauche et des Insoumis, s’est exprimé sur X pour montrer son soutien à l’ancien international français, parti à Al Ittihad cet été. « Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, s’exprime-t-il en préambule. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser ». Une attaque directe à la classe politique qui s’est insurgée des messages de soutien de Benzema aux victimes palestiniennes du conflit israélo-palestiniens.

Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de "français de papier". Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable,… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 19, 2023

L’ancien candidat à la présidence de la République surenchérit en érigeant presque le « Nueve » au rang d’exemple à suivre : « Ils vous traitent de « Français de papier ». Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse » . Comparant la situation du ballon d’Or à la sienne, « Petit fils de gens traités eux aussi de « Français de papier » par les pétainistes qui retiraient leurs papiers à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans », il maintient fermement son soutien au joueur : « Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. »

Un soutien, enfin !

Les footballeurs face au piège de l'opinion