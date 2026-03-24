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Les clubs français trop silencieux face au PSG ?

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Javier Tebas dénonce le silence des clubs français face au PSG

Clubs de tout le pays, unissez-vous ! Alors que le football français s’interroge sur un traitement privilégié du PSG, qui souhaite reporter un deuxième match de Ligue 1 pour préparer la Ligue des champions, Javier Tebas a donné son avis sur la position à part du club parisien dans le panorama hexagonal.

« Je constate que le PSG joue un rôle clé dans les médias, notamment à travers beIN Sports. J’entends ce que disent certains clubs. Mais le pouvoir du PSG repose sur le silence de tous les autres. Le silence rend complice, explique le président de la Liga dans les colonnes de L’Équipe. Le PSG a du pouvoir, car les autres se taisent. Autrement dit, si le PSG a beaucoup de pouvoir, c’est parce qu’une majorité des clubs ne dit rien, parce qu’ils n’osent pas. Cette dynamique doit être brisée dans le football français, à mon avis. »

Tebas a tout de même réussi à dire du bien du PSG, qui « fait partie intégrante de l’histoire du football européen et français ». Il se félicite aussi que le club ait corrigé le tir en matière de respect du fair-play financier. « Il est sur la bonne voie. Mieux vaut tard que jamais », glisse-t-il quand même, en rappelant qu’il n’est pas d’accord avec « le modèle de football européen et mondial que défend Al-Khelaïfi ».

Javier tabasse.

La réponse cinglante du RC Lens suite à la demande parisienne de reporter RCL-PSG

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