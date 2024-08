Mbappé victime d'un piratage

Le réveil qui pique.

Nuit mouvementée sur X (anciennement Twitter) pour Kylian Mbappé, qui a subi un piratage digne de ce nom. Réveillés par une série de tweets détonants, ses 14,4 millions d’abonnés ont assisté à un festival de messages pour le moins surprenants. Les hackers sont allés sur le terrain géopolitique en multipliant les messages autour du conflit israélo-palestinien, comme « Fuck Israël », « Free Palestine », ou encore des propos antisémites.

D’autres tweets concernaient plutôt le football : l’un d’eux proclamait Cristiano Ronaldo meilleur joueur de tous les temps, réduisant Lionel Messi à un simple nain. « Je vais à Manchester United », pouvait-on également lire dans un autre gazouillis, avec une volonté de rejoindre les Red Devils gratuitement en 2028. Un peu de chambrage pour Tottenham, des messages contre Manchester City et plusieurs tweets autour de la cryptomonnaie. Tout avait été supprimé au petit matin, bien sûr.

All of Kylian Mbappe’s hacked tweets incase you missed it… A thread 🧵 pic.twitter.com/4XEpWpnXQA — george (@StokeyyG2) August 29, 2024

Et voilà, ça sent le zéro but contre Las Palmas.

La drôle de malédiction défensive du Real Madrid