Han Kwang-song réapparaît avec la Corée du Nord

Quand l’ONU parle, on l’écoute parfois.

Han Kwang-song est revenu sur un terrain de foot comme si de rien n’était. Numéro 10 sur le dos et drapeau de la Corée du Nord sur le cœur, il était présent ce jeudi pour le match contre la Syrie comptant pour les qualifications au Mondial 2026. Les Nord-Coréens se sont inclinés un but à zéro dans un match délocalisé en Arabie saoudite. Mais ce n’est peut-être pas le plus important quand on sait les craintes qu’il y avait à propos de Han Kwang-song depuis son retour au pays en 2020.

C’est en 2017 que tout change pour lui. Alors qu’il entre dans sa dix-neuvième année, son pays procède à des essais nucléaires. Depuis, l’ONU avait voté le rapatriement des travailleurs nord-coréens de l’étranger. Sans club depuis son passage au Qatar, à Al-Duhail, Han était pourtant un grand espoir du football, mais des raisons plus grandes que lui l’ont empêché de mener sa carrière comme il l’entendait. Passé par Cagliari, Pérouse et même la Juventus, Han Kwang-song a aujourd’hui 25 ans. Ceux qui croient encore en lui pourront le regarder jouer mardi à 10h30 à l’occasion d’un déplacement en Birmanie.

