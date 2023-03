Méga-surprise : Gianni Infantino réélu à la tête de la FIFA jusqu’en 2027

Et c’est reparti pour quatre ans.

Gianni Infantino, seul candidat (comme en 2019) à sa propre succession, a été réélu… Par applaudissements à la tête de la FIFA, ce jeudi. Ce vote, auquel les délégués des 211 fédérations membres ont participé, s’est déroulé ce matin, lors du 73e congrès de la fédération internationale, au Rwanda. « Gianni Cash », à la tête de l’institution mondiale depuis février 2016, pourrait même rester à ce poste jusqu’en 2031, son premier mandat de trois ans étant considéré comme incomplet.

The #FIFACongress2023 “re-elect” Gianni Infantino for a “second” term, from 2023-2027, by acclamation. 😄 pic.twitter.com/fv2LrMtrCt

Une journée comme une autre dans le merveilleux monde du football.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongress pic.twitter.com/akzQV0IMNO

