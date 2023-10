Gattuso : « On peut boire un peu de vin et manger du saucisson »

A deux doigts d’ouvrir son caffè.

A l’aube de retrouver le championnat et la Ligue 1, Gennaro Gattuso est apparu détendu en conférence de presse ce jeudi. Conscient du travail à effectuer à Marseille, l’Italien a souligné l’importance de la mentalité de ses joueurs lors des trois rencontres jouées avant la trêve, sans véritables repères collectifs, tout en soulignant les axes d’amélioration : « Quand je suis arrivé, on savait qu’on aurait 3 matches difficiles. Je tiens à remercier les joueurs. Je suis assez fort pour installer un climat familial. On doit s’améliorer sur la mentalité, les qualités physiques et le jeu ». S’il s’attend face à Nice à « un match similaire à celui de Brighton », il compte bien aller sur la Côte d’Azur plein d’ambitions : « Il faut prendre des points là-bas, avec respect, mentalité et surtout sans peur. »

A l’occasion d’un entraînement ouvert aux médias, Gattuso a expliqué certaines de ses méthodes, notamment dans ses relations avec ses joueurs : « Un entraîneur doit toujours être sur ses joueurs durant l’entraînement, après ils ne me voient plus. Le vestiaire leur appartient. Si je dois leur parler, c’est à la vidéo le matin. Vu que l’entraînement ne dure qu’une heure par jour, je pense qu’ils peuvent accepter cela. Différemment ça ne fonctionne pas ». Une initiative qui a plu au technicien, puisque ce dernier a de lui-même évoqué un bis-repetita, avec même quelques améliorations. « On pourra le refaire sans problème. C’est un plaisir pour moi, a-t-il d’abord lancé. Cela vous aide également car vous faites le foot, étudiez le foot et parlez de foot. Les personnes curieuses sont les meilleures personnes. Un jour si vous voulez, on pourrait organiser une leçon technico-tactique où on parlerait de foot, vous poseriez vos questions sans caméra sans rien. Avec un café, avec un cappuccino. Et on peut boire un peu de vin et manger du saucisson. »

Des compliments comme ça aux journalistes ? Lancerait-il déjà le prochain Classique ?

Leonardo Balerdi : « Marcelino a essayé de changer beaucoup de choses »